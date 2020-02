Coronavirus, arriva a Lerici da Codogno. Poi rientra in Lombardia

Golfo dei Poeti - Ai circa quaranta sbandieratori di Levanto in isolamento fiduciario, si aggiunge un caso a Lerici. Si tratta, come spiegato in conferenza stampa dal presidente Toti, di un caso di residente in seconda casa arrivato pochi giorni fa da Codogno, località da cui era del resto reduce il gruppo levantese. Tuttavia, come comunicato nel corso della conferenza stampa dall'assessore Giampedrone, in contatto con il sindaco di Lerici Paoletti, il 'caso' lericino, ha lasciato Lerici tornando a Codogno. Si trattava, al pari degli isolamenti fiduciari di Levanto, Albenga e Rapallo, di pazienti asintomatici i quali però per precauzione sono stati invitati a stare chiusi in casa. Come illustrato da Toti, vengono visitati (naturalmente con misurazione della temperatura inclusa) tre volte al giorno dal presidio sanitario locale, e la loro salute viene verificata nell'arco della giornata anche per via telefonica. “Invitiamo i sindaci dei comuni interessati, qualora fosse necessario, a usare i poteri in loro possesso perché gli isolamenti fiduciari siano rispettati”, ha aggiunto il governatore regionale, il quale ha anche a più riprese spiegato che “in Liguria non c'è alcuna emergenza, ma siamo pronti a ogni eventualità: ci sono 150 posti letto dedicati distribuiti in tutta la regione, una task force con hub al San Martino, camere di isolamento pronte e disponibilità delle rianimazioni in tutti i presidi in caso di necessità”.



Toti ha altresì spiegato che “stiamo predisponendo un'ordinanza a livello regionale contenente elementari precauzioni per evitare la diffusione del contagio anche in Liguria. Sarà in vigore dalla notte o da domattina. Stiamo riflettendo su quale livello di precauzioni sia opportuno adottare”. La Regione attende anche – arriveranno nel corso del pomeriggio – le linee guida del Ministero della salute. Il presidente regionale ha poi perentoriamente invitato i liguri provenienti dalle aree di infezione, nazionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e non, a contattare subito il 112 perché si prenda carico di loro e faccia tutte le verifiche del caso. “E' un dovere civico farlo. Lo stesso invito lo facciamo a chi nutra dubbi sulla propria situazione sanitaria”, ha aggiunto il gov, precisando che è necessario prendere contatti con il 112, se si arriva da zone a rischio o se si teme di aver contratto la malattia, evitando di recarsi al Pronto soccorso o dal medico.