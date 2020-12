Golfo dei Poeti - Lerici piange la scomparsa di Franco Baroni, storico fondatore dell'omonima Enoteca, locale che da oltre mezzo secolo è un riferimento per tanti lericini e non. In molti lo stanno ricordando in queste ore, sottolineandone serietà, preparazione e capacità di innovare. Lascia la moglie e le due figlie, che conducono la nota e apprezzata attività di Via Cavour.