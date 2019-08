Chiesa e monumento, divieto di balneazione in tutta Le Grazie

Uno sversamento di liquami in Via Libertà ha messo i "sigilli" alle spiagge.

Golfo dei Poeti - E' uno sversamento di liquami a riportare le Grazie a qualche anno fa, quando il mare era off limits. Il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha firmato l'ordinanza di stop alla balneazione in questi minuti, facendo ammainare i telimare in tutta la baia. L'inquinamento si è generato a partire da uno stabile di Via Libertà, osservato dai cittadini che hanno chiamato la Polizia Locale e di conseguenza i tecnici dell'Acam. Il guasto è già stato riparato, ma per precauzione il bagno è vietato sia nell'arenile di piazza del monumento che davanti a quello della rotonda degli Olivetani.