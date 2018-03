Centro Scoglietti, cambiano gli orari di conferimento

Gianstefani: "Il fine settimana rimane strategico per residenti e non, così come l’apertura del mercoledì".

da aprile in modalità turistica

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che a partire da lunedì 12 marzo, il centro di raccolta comunale dei rifiuti “Scoglietti” osserverà il seguente orario: mercoledì dalle 7 alle 13, sabato e domenica dalle 9 alle 15 e dalla terza domenica di aprile alla terza di settembre l’orario della domenica sarà 14-20 per agevolare i flussi turistici. "L’apertura prolungata, distribuita su tre giorni alla settimana, garantisce maggior fruibilità da parte dell’utenza - commenta Claudia Gianstefani, consigliere delegato all’Ambiente -. Il fine settimana rimane strategico per residenti e non, così come l’apertura del mercoledì, unico giorno infrasettimanale nel quale, per la maggior parte dell’anno, non sono previsti ritiri".