Centodieci chili di hashish e 350mila euro. Sotto sequestro anche ristorante di Lerici

Golfo dei Poeti - Maxi operazione della polizia contro un’organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e hashish nella pineta di Levante di Torre del Lago, in provincia di Lucca). Sono sei le persone destinatarie di misura di custodia cautelare e 21 le perquisizioni da eseguire nei confronti di altrettanti indagati. Di nazionalità marocchina e italiana gli indagati per associazione a delinquere. Nella capillare perlustrazione della pineta impegnati circa 100 agenti, della Questura di Lucca, dei reparti mobile e prevenzione crimine di Firenze, oltre a unità cinofile.



La banda, guidata da un 36enne marocchino, avrebbe eletto la pineta di Torre del Lago a base operativa adibendola a piazza di spaccio, presidiata notte e giorno, anche con l’uso di armi, con sentinelle, addetti allo spaccio, all’approvvigionamento di viveri, e alla costruzione di manufatti per dormire, cucinare e per nascondere lo stupefacente. Nel corso dell’operazione è stato trovato un ingente quantitativo di panetti di hashish e 350mila euro in banconote di piccola taglio, sotto le traversine dei binari della linea ferroviaria vicina alla pineta. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Lucca e dal commissariato di Viareggio sotto il coordinamento della Dda di Firenze: l’organizzazione, composta da italiani e marocchini, sarebbe stata attiva da circa due anni. Disposto anche il sequestro di un ristorante di Lerici riconducibile all’associazione, utilizzato per il reimpiego di denaro provento di spaccio.