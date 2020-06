Casa raggiungibile solo dal sentiero, Soccorso Alpino salva un anziano

In serata intervento in località Castellana con il 118. Trasferito in codice giallo al Sant'Andrea.

Golfo dei Poeti - Questa sera il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è intervenuto in località Castellana a Porto Venere per aiutare un abitante del luogo, cardiopatico di circa settanta anni che a seguito di un malore presso la sua abitazione, ha chiamato i soccorsi.

La casa dell’uomo si trovava in una zona raggiungibile solo tramite un sentiero, per questo motivo è stato necessario raggiungere rapidamente l’uomo è trasportarlo con barella portantina fino all’ambulanza. Durante il tragitto l’uomo è stato monitorato dagli operatori del 118 che gli hanno portato le prime cure. È stato così trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di La Spezia.