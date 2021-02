Capriolo finisce in una caletta, tratto in salvo da Soccorso alpino e Vigili del fuoco

Golfo dei Poeti - Soccorso alpino Liguria e Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi a punta Castagna, a Porto Venere. Questa volta ad essere in difficoltà però non era una persona ma un capriolo impaurito. L'animale infatti aveva perso la strada ed era finito su una caletta sovrastata da una roccia scoscesa. Notato in difficoltà, è stato un passante ad allertare i soccorsi. La squadra del soccorso alpino è intervenuta da terra, mentre i vigili del fuoco hanno raggiunto la caletta con il gommone via mare. Con un po' di pazienza, l'animale è stato caricato sul gommone e portato in una caletta vicina. Da qui ha potuto riguadagnare la strada del bosco.