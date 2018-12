Capodanno a Lerici, stretta su vetro e superalcolici

Un'ordinanza del sindaco va a regolare l'asporto per la notte di San Silvestro.

Golfo dei Poeti - Scatta a Lerici con debito preavviso l'ordinanza antivetro di fine anno. Per la notte di San Silvestro a Lerici è prevista dalle 22.00 una serata a base di dj set e trampolieri in Piazza Garibaldi, cuore della cittadina. “In occasione di manifestazioni di tal genere – si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Paoletti -, in cui si prevede una considerevole affluenza di pubblico, si possono verificare elementi di criticità connessi all'abuso di alcolici e superalcolici. Assumono altresì particolare rilievo fenomeni di abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e lattina che, spesso, per cause varie, finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo, altresì, oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio. L'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica, tendenzialmente, allorquando le persone si aggregano su strade, piazze e spiagge, soprattutto in orario notturno, ed è collegato all'attività di somministrazione / vendita dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali. Potrebbero altresì verificarsi fenomeni connessi all'abuso di alcool vista la notevole affluenza di pubblico”.



Sulla scorta di questi argomenti, l'ordinanza dispone, dalle 18.00 del 31 dicembre alle 3.00 del 1 gennaio, a Lerici e a San Terenzo, il divieto di vendere per asporto superalcolici e il divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine. Un provvedimento rivolto a qualsivoglia attività che fa somministrazione alimentare.