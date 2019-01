Cane ruba i mastelli e sparge immondizia ovunque. Da mesi

Un 'gioco' che va avanti da mesi alle Tre Strade di Lerici. E che non dispiace ai cinghiali.

Golfo dei Poeti - Lerici, com'è noto, si sta guardando intorno in cerca di un nuovo gestore per il servizio rifiuti. Certo non si rivolgerà al cagnolone bianco che in località Tre Strade, in un punto non distante dalla scuola Arthena di Pozzuolo, da qualche mese sta dando vita a una sua personalissima visione della raccolta rifiuti. Mesi fa i residenti hanno cominciato a notare sacchetti della spazzatura sparpagliati e fatti a pezzi (nella foto, l'esito di una recente scorribanda). Appostamenti e telecamere hanno consentito di risalire al 'vandalo': un grosso cane bianco – qualche volta accompagnato da un altro – il cui gioco notturno è rubacchiare la spazzatura e farne coriandoli. E attenzione: il quadrupede non prende soli i sacchetti, ma porta via proprio interi mastelli. Della situazione starebbero cominciando ad approfittare anche i cinghiali, attratti dal gustoso pandemonio, spesso ricco di spunti alimentari. I residenti hanno segnalato il disagio a Palazzo civico, confidando in una possibile soluzione. Magari rintracciando il padrone del cane – ammesso che padrone ci sia – e facendogli tenere a bada lo scatenato vandalo a quattro zampe.