Cade sugli scogli, 50enne soccorso a Fiascherino

Golfo dei Poeti - Oggi pomeriggio a Fiascherino un 50enne è caduto sugli scogli battendo la testa. Si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi: Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, 118, Pubblica assistenza, con il supporto dell'assistente alla balneazione. Una volta stabilizzato, lo sventurato è stato portato al molo di Lerici con il gommone della Capitaneria - che ha coordinato le operazioni - per poi essere condotto al pronto soccorso dalla Pa lericina. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.



La presenza del presidio acquatico dei Vigili del fuoco, attivato grazie a una convenzione sottoscritta per tutelar la sicurezza in mare e sulle spiagge, ha permesso un rapidissimo intervento di due operatori sulla moto d'acqua che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente. L'uomo è stato imbarellato dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco con l'ausilio dei militi della Pubblica assistenza.