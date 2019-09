Blitz in spiaggia a Lerici, maxi sequestro contro l'abusivismo commerciale

Golfo dei Poeti - Due retate in un giorno a Lerici contro l'abusivismo commerciale con una decina di venditori non regolari che hanno "assaltato" la spiaggia della Venere Azzurra. Domenica intensa in quel di Lerici dove amministrazione comunale e Polizia locale hanno messo in atto un servizio ad hoc per contrastare il fenomeno degli abusivi in spiaggia.

Bigiotteria, teli da mare e giocattoli sono stati sequestrati in tutto il giorno in un'azione coordinata dall'ispettore capo Monica Botto che assieme al sindaco Paoletti e all'assessore Nardone hanno voluto dare una stoccata al commercio abusivo. A fine giornata, con due controlli, sono stati riempiti almeno tre mezzi della Municipale con oggetti abbandonati dagli stessi venditori e poi presi in carico dagli agenti in quanto sequestrati. Il totale è di oltre 300 pezzi di merce sequestrata.



Nell'azione è stato trovato anche un nascondiglio di alcuni abusivi che avevano occultato nei pressi di "Marigola beach" alcuni giocattoli. Sempre nel contesto dei controlli pomeridiani alcuni acquirenti sono stati fermati, in fase di contrattazione con i venditori, e avvertiti del rischio di prendersi una multa salatissima. Un'azione incisiva che si aggiunge con la fine della concessione per l'allestimento del mercatino estivo.



In merito a quest'azione il sindaco Paoletti ha dichiarato: "Ringrazio la Polizia municipale per l'attenzione dimostrata nei confronti del fenomeno dell'abusivismo commerciale. La merce deriva anche dai traffici della criminalità organizzata, non è solo una questione di ordine pubblico. Ai miei cittadini lancio un appello: non acquistate dal commercio abusivo".