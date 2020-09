Blitz animalista a un allevamento ittico spezzino

Golfo dei Poeti - A bordo di un gommone a motore, gli attivisti dell’organizzazione Essere Animali stamani hanno raggiunto un allevamento ittico in provincia della Spezia. Arrivati nei pressi delle gabbie in mare dove sono confinati centinaia di migliaia di pesci, hanno srotolato uno striscione - recitante Rinchiusi in mare aperto - Difendiamo #AncheiPesci - per richiamare l’attenzione sulle condizioni di vita di questi animali, destinati al mercato della grande distribuzione organizzata. “Rinchiusi in gabbie in mare o stipati in vasche a terra, questi animali vivono in condizioni tali da non poter esprimere i loro comportamenti naturali. La loro è una vita di privazioni, trascorsa in ambienti insalubri con altissime densità dove spesso vengono alimentati con mangimi medicati per contenere l’inevitabile diffusione di virus e batteri”, afferma Brenda Ferretti, Outreach Manager di Essere Animali. “Inoltre, rispetto agli animali terrestri, i pesci allevati a scopo alimentare passano molto più tempo in allevamento, e al momento dell’uccisione sono vittime di sofferenze atroci. Ma anche i pesci sono essere senzienti, in grado di provare paura e dolore, e perciò degni di essere difesi e protetti”.