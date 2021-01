Bici contro il tavolino del bar, un bambino all'ospedale

Golfo dei Poeti - Attimi di paura e concitazione oggi a Lerici. Siamo in Via Roma, l'arteria che guarda giardini e lungomare, una delle più percorse e note del paese. Erano più o meno le quattro quando un ragazzo, che, a quanto si apprende, stava transitando in bicicletta sul marciapiede ha perso il controllo del mezzo, forse per 'dribblare' un passante. Infausto l'esito, in quanto il giovane sulle due ruote è finito contro un tavolino del bar pasticceria Illice. C'era seduto un bambino – la mamma era un attimo all'interno -, che è finito a terra ferendosi alla testa. Il piccolo è stato soccorso dalla Pubblica assistenza di Lerici e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, fortunatamente in codice verde. Il ragazzo in bici, un lericino di 17 anni, pochi minuti dopo è stato identificato da una pattuglia della Polizia municipale, che ha preso tutti i dati e le informazioni del caso.