Barca senza persone a bordo strappa l'ormeggio e finisce sugli scogli dell'Arenella

Golfo dei Poeti - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Porto Venere per il recupero di un'imbarcazione. Per cause in corso di accertamento, una barca a vela di sei metri, senza persone a bordo, aveva strappato l'ormeggio finendo per incagliarsi sugli scogli nei pressi della località Arenella. I pompieri sono intervenuti dal distaccamento Porto con il personale specialista nautico a bordo di un gommone. Personale della Capitaneria di Porto, ha coordinato le operazioni di recupero: due operatori, scesi a terra, hanno provveduto ad assicurare il capo di una cima sull'imbarcazione incagliata, mentre l'altro capo veniva preso in carico dal personale dei vigili del fuoco a bordo del gommone che trainava la barca a vela fino al porticciolo di Porto Venere.