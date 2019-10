Golfo dei Poeti - Incidente stradale alle gallerie di Lerici. Per dinamiche in fase di accertamento un'automobile condotta da una donna si è ribaltata in prossimità del "Guercio". Immediato l'intervento dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco. La donna è stata stabilizzata sul posto e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. L'automobile alimentata a gpl è stata messa in sicurezza dai pompieri, in attesa del carro attrezzi. La viabilità ha subito disagi per la durata dell'intervento.