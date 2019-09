Attacco di labirintite sul sentiero, portata in salvo a braccia

Golfo dei Poeti - Un attacco proprio mentre percorreva il sentiero tra Montemarcello e Punta Corvo. Brutta avventura per una 65enne ieri sera, colpita da un episodio di labirintite durante un'escursione. Impossibile proseguire per la donna, che ha allertato i soccorsi. Sul posto, con il buio che ormai aveva inghiottito il golfo, otto uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco che dopo aver raggiunto la donna e verificato lo stato di salute, l’hanno trasporta sul lungo sentiero in salita per circa 400 metri di dislivello e poi consegnata alla Pubblica assistenza di Lerici che l’ha portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.