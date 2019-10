Assenze ingiustificate, trattenuta sullo stipendio per un dipendente comunale

Golfo dei Poeti - Stipendio più leggero in arrivo per un dipendente del Comune di Lerici. Colpa di quattro assenza ingiustificate messe a segno tra gennaio e agosto 2019. Nelle carte di Palazzo civico si assicura che il dipendente non a "richiesto preventiva autorizzazione" e non ha "prodotto alcun giustificativo dell'assenza". La decurtazione in arrivo per il dipendente ammonterà a 240 euro, cioè l'esatto importo delle ore non lavorate senza giustificazione. La somma sarà trattenuta dallo stipendio. C'è anche la possibilità dell'apertura di un procedimento disciplinare, eventualità prevista dalla delibera di giunta del 2014 che regola queste situazioni.