Assembramenti al campetto, il sindaco lo chiude

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, attraverso apposita ordinanza, ha deciso di chiudere il campetto da calcio della frazione di Fezzano, in Piazza Valletta. Il provvedimento sarà in vigore fino alle 8.00 del prossimo 7 giugno, salvo proroghe. Il primo cittadino ha adottato questa ordinanza dopo che dall'Area vigilanza del Comune sono arrivate segnalazioni di assembramenti pomeridiani di ragazzi proprio a campetto. Necessario quindi intervenire per scongiurare potenziali occasioni di contagio da Covid-19.