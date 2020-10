Anche a Porto Venere scuole chiuse, così come i cimiteri, il castello, la grotta e il pontile

Golfo dei Poeti - Anche il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, in considerazione dell'allerta arancione per piogge e temporali emessa dalla Protezione civile, ha emesso una ordinanza che impone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dei cimiteri, del Castello Doria, di Grotta Byron e del Pontile Tino.



Ecco nel dettaglio cosa è stato disposto:

- La chiusura straordinaria e temporanea per la giornata di venerdì 2 ottobre 2020, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, dei seguenti ordini di scuole statali e non statali:

- Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni Di Giona – Loc. Le Grazie

- Scuola Primaria “Giuseppe Garibaldi” – Loc. Le Grazie

- Scuola d’infanzia “Ester Pegazzano” - Loc. Le Grazie

- Ai responsabili delle scuole in oggetto di collaborare nel darne adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti.

- La chiusura straordinaria e temporanea dei cimiteri comunali in tutte le frazioni (Porto Venere, Le Grazie e Fezzano) dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta;

- Alla Responsabile dei Servizi Cimiteriali di darne adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti.

- L’interdizione temporanea della sosta in permanenza di persone o mezzi negli alvei dei torrenti e nelle aree attigue dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta, per le Comune di Portovenere, Prot. n. 0013937 del 01-10-2020 in partenza, Cat. 2 Cl. 1 motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente;

- La chiusura straordinaria e temporanea dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta, dei parchi ed aree gioco, degli impianti sportivi pubblici, a gestione pubblica o in concessione a terzi;

- L’interdizione temporanea all’accesso alla Grotta Byron di Porto Venere dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta;

- La chiusura straordinaria e temporanea del Castello Doria di Porto Venere, dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta;

- L’interdizione straordinaria e temporanea dalle ore 00:00 di venerdì 2 ottobre 2020, fino a cessata allerta, del PONTILE “TINO”, fatta salva la necessità inderogabile di eseguire interventi di messa in sicurezza alle imbarcazioni

ormeggiate.