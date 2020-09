Addio all'atleta speciale Giovanni Baldi

Golfo dei Poeti - In tanti dovranno fare a meno del sorriso contagioso di Giovanni Baldi, mancato ieri a 64 anni per una malattia comparsa qualche mese fa, ma quegli occhi luminosi resteranno impressi nei ricordi di quanti lo hanno conosciuto. Profondo il lutto suscitato dalla sua scomparsa perché Giovanni, di Pugliola, non era soltanto una delle colonne portanti della Polisportiva spezzina ma un brillante atleta che si è saputo distinguere in tanti sport alle Special Olympics, un amico sincero e un cuore puro.

Sono queste le caratteristiche messe in evidenza da tanti amici che sui social network lo hanno voluto ricordare per la sua simpatia, semplicità e talvolta anche per la sua testardaggine. Sono tantissime le espressioni di affetto nei suoi confronti. Dalla Polisportiva spezzina raccontano tramite i social: "Grazie per ogni sorriso che ci hai regalato! Riposa in pace amico caro, ciao Giovanni". Si aggiunge anche il pensiero di Giuseppe Cocco: " Oggi abbiamo appreso la triste notizie, caro Giovanni, in breve tempo dopo Papà Silvano che ci ha salutato pochi giorni fa, dopo tutta una Vita che sei stato sempre con lui hai deciso ancora di non lasciarlo solo. Caro Giovanni sei sempre stato orgoglioso della tua diversa abilità, abbiamo condiviso tante passioni ed ideali, la tua famiglia è stata per noi un riferimento, siete stati i pionieri dei Diritti delle persone con diverse abilità quando ancora ci si vergognava ad uscire e la parola Diritti era una utopia. Un pensiero ed un abbraccio va anche a Patrizia che oggi perde un compagno, un Amico, l'uomo della sua Vita, anche a te coraggio pensa a tutto l'amore che gli hai donato e quanto gli hai voluto bene. Oggi con la stessa determinazione di papà Silvano prendiamo in mano il testimone di questi obbiettivi di inclusione e Diritti con l'umiltà che ci contraddistingue di poter essere alla Vostra altezza. Ciao Giovanni buon viaggio un grande abbraccio e salutaci papà".

L'amico di una vita Rino Crisci lo ricorda così: "Riposa in pace caro Giovanni, Quante discussioni su Juventus e Napoli e quante ne avremo fatte quest'anno sullo Spezia con il Napoli. Mi mancherai amico mio, mi mancherai davvero. A chi darò le mie statistiche, tanto lo sò che mi guarderai mentre le scriverò. Riposa in pace Giovanni e guarda tutti i tuoi cari, amici, Patrizia e anche me".

Sempre in prima fila alle Feste dell'Unità, lo ricorda anche Federico Barli : "Giovanni, detto Giovannone per la sua stazza era una persona speciale, capace di farti commuovere e di farti arrabbiare per la sua testardaggine. Ci raccontavi delle Special Olympics delle tue gare e dei tuoi risultati e delle medaglie, di quanto fosse importante il centro per i ragazzi , di come cambiare il mondo e di come tu vedevi il mondo con quegli occhi grandi. Non dimenticherò mai quel giorno in cui mi hai raccontato di Patrizia, dei tuoi dubbi della paura di essere respinto e del coraggio preso a 4 mani per dichiararti , vedervi insieme mano nella mano in giro per città regalava a tutti la bellezza dell’amore. Rappresentavi l’identità di Pugliola , alle partite dei tornei estivi, spesso parteggiavi per noi di Pitelli, spesso per il tuo spirito libero o di bastian contrario, ma sugli spalti la tua voce bonaria quasi una cantilena , “Arbitro e’ rigore “, era un segno di come in quei tornei strapaesani era più importante esserci che vincere . Giovanni domenica si vota e ci mancherà il tuo supporto, il tuo stimolo la tua intelligenza . Giovanni questa non ce la dovevi proprio fare, dobbiamo vincere a Lerici e in Liguria anche per te. Giovanni ci mancherai ma ci hai regalato veramente tanto con la tua amicizia, ciao compagno, un abbraccio ai tuoi cari e al tuo amore".



I funerali di Giovanni Baldi si terranno venerdì alle 15.30 nella chiesa di Pugliola.