Addio al maresciallo Demi, esempio di umanità e professionalità

Golfo dei Poeti - Nelle scorse ore è mancato all’affetto dei suoi cari il maresciallo dei carabinieri Achille Demi. Si è spento alla Serra di Lerici dove viveva da qualche anno, circondato dall’affetto della sua famiglia. "Era stato al comando della Stazione di Ceparana negli anni tra il 70 e il 90, dove si è distinto per la grande professionalità e l'umanità, per poi passare al comando della stazione dei Carabinieri in forza alla base Cmre Nato della Spezia", lo ricorda il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, che assieme all'amministrazione esprime alla famiglia le più sentite condoglianze. A causa delle vigenti restrizioni per emergenza Covid, le esequie si terranno in forma strettamente privata.