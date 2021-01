Addio al comandante Mamino, una vita per il mare

Golfo dei Poeti - Lerici piange Alessandro Mamino, comandante della Marina mercantile e vice presidente della Società marittima di mutuo soccorso. Si è spento nelle scorse ore, aveva solo 61 anni, lasciando nel dolore la moglie, i figlio, tutti i famigliari e gli amici. La comunità in queste ore ne ricorda la bontà d'animo, la disponibilità, la preparazione, quellinfinito amore per il mare e l'arte marinara che Mamino declinava con passione nelle attività educative e formative rivolte ai più giovani. "Un vero pilastro della Marittima - lo ricorda il presidente Ratti -. Un vero uomo di mare. Per lui la famiglia, Lerici, il mare e la Marittima erano tutto".