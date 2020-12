Addio a Massimo Lorato, fuoriclasse della cucina

Cordoglio a Lerici per la scomparsa dello storico titolare de La Conchiglia.

Golfo dei Poeti - Lerici dice addio a Massimo Lorato, rinomato chef originario del Ponente ligure (di Aurigo), per decenni alla guida assieme alla moglie lericina Anna del famoso ristorante La Conchiglia, uno dei presidi della grande ristorazione del paese. "Nei primi anni '60,quando Massimo Lorato prese in mano le redini del locale - recita un aneddoto raccontato sul sito del ristorante, che ha rinnovato la gestione nel 2019 -, successe un fatto straordinario: il peschereccio di Marino pescò uno storione al largo del Tino. Non era mai successo tra i pescatori del golfo. Massimo vide subito la grande opportunità, comprò il pesce e le relative uova (60kg di uova) e fece il suo famosissimo caviale".