Addio a Francesco Bertella, profondo lutto a Lerici

Golfo dei Poeti - Cordoglio in tutta Lerici e per la scomparsa di Francesco Bertella, per molti anni stretto collaboratore della parrocchia di San Francesco, nella quale ha curato con dedizione e con impegno la segreteria parrocchiale. Si era occupato anche della casa di riposo “Pax et Bonum”. La messa di esequie, presieduta dal parroco don Federico Paganini e concelebrata tra gli altri dal cancelliere vescovile monsignor Gianluca Galantini, già curato a Lerici, che ha portato la partecipazione del vescovo, è stata trasmessa anche in diretta streaming.