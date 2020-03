Addio a Bruno D'Elia, graziotto d'adozione e grande sportivo

Golfo dei Poeti - Le Grazie piange la scomparsa di Bruno D'Elia, 79 anni, figura molto conosciuta in tutto il Golfo dei Poeti. Originario della Campania, si era trasferito da molto tempo alla Spezia per far parte del Comsubin, costruendo qua la sua famiglia e diventando un punto di riferimento per tutta la borgata. Grande sportivo, era un velista di comprovata esperienza e soprattutto un grande appassionato di calcio. Molti giovani graziotti hanno imparato il football con lui come allenatore delle giovanili della Forza&Coraggio.

Viveva la borgata a 360 gradi e aveva un sorriso per tutto. Qui si era sposato nel 1966 con Mariangela, toccando il traguardo delle nozze d'oro pochi anni fa, e qui sono nati i figli Massimiliano e Silvia. La notizia della scomparsa di Bruno D'Elia ha rapidamente fatto il giro del golfo. Tantissime le dimostrazioni d'affetto nei confronti della famiglia.