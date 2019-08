Abusivismo a Lerici, centinaia di oggetti prossimi al macero

Golfo dei Poeti - Centinaia di oggetti sequestrati e tanti controlli sui lidi lericini. Non cala l'attenzione contro l'abusivismo commerciale che crea non poco danno agli esercizi e agli ambulanti regolari. Anche per questa estate 2019 non sono mancati i sequestri, seppur in maniera ridotta, da parte della Polizia municipale di Lerici.

In queste settimane inoltre, si procederà alla distruzione della gran quantità di materiali sequestrati anche negli anni passati. L'abusivismo commerciale è una grana. che non riguarda i venditori africani, una decina in tutto, che da oltre quindici anni - secondo una formula inaugurata dall'amministrazione Fresco e confermata, ma con modifiche, da quella Paoletti -, animano il mercatino etnico, iniziativa che incrocia finalità di integrazione con promozione dell'artigianato di qualità. Quattro sequestri di merce sono stati messi a segno dalla Polizia municipale tra aprile e maggio 2019: 52 paia di occhiali da sole e una cinquantina di teli da mare. Non è stato possibile identificare i venditori, che hanno lasciato la merce a terra per dileguarsi. Come del resto è successo anche per i tre sequestri più recenti, verificatisi tra giugno e luglio. Quest'anno sono altresì scattate le operazioni di distruzione del frutto di sequestri degli anni passati: in particolare sono finiti al macero un'ottantina di giocattoli, sequestrati nel 2017, e un'ottantina tra occhiali da sole e teli da mare sequestrati nella primavera 2018. La distruzione sarà con ogni probabilità l'epilogo anche per i prodotti sequestrati nel 2019.



E sui litorali della provincia si può parlare di una battaglia sempre aperta. Ad esempio, a Monterosso, in passato non sono mancati anche momenti di tensione per l'aggressività di qualcuno. Ma l'amministrazione non ha mai retrocessa e in pochi anni, non solo è arrivata a sequestrare e mandare al macero oltre 20 quintali di oggettistica varia, tipica da spiaggia, ma a breve verranno distrutti altre dieci tonellatte di matieriali appartenenti al commercio abusivo.



E la battaglia si estende un po' in tutta la Liguria. L'ultimo maxi sequestro arriva ad Alassio dove in una sola estate la Municipale ne ha portati a termine almeno 50. E hanno notato che spesso gli ambulanti abusivi giungono in città con autobus o treni ma senza merce che vanno a recuperare in nascondigli improvvisati sul territorio, ad esempio nei tombini.

La stessa modalità era stata adottata anche in provincia della Spezia, proprio alle Cinque Terre, dove gli abusivi avevano scelto la prossimità delle condotte fognarie per occultare la merce.



(foto repertorio)