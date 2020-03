A spasso sulle due ruote nel Lericino, i bikers: "Fermatevi, dobbiamo stare a casa"

Golfo dei Poeti - "Anche oggi purtroppo segnalati bikers sul Trail Venere Azzurra, tratto del Colonnello. Vi esortiamo a sospendere ogni attività e stare a casa per il bene di tutti. Anche la Federazione Ciclistica Italiana invita a restare a casa". La denuncia non arriva da qualche sodalizio di pantofolai, bensì dal Lerici bike/Caprion outdoor, associazione sportiva che fa delle avventure sulle due ruote la sua ragione di vita. Ma questo non impedisce al gruppo lericino di tirare l'orecchie ai colleghi appassionati che non stanno rispettando le restrizioni nazionali e soprattutto comunali, visto che a Lerici l'attività motoria è consentita al mattino presto solo fino alle 8. "Restare a casa è l’unica soluzione per contenere il contagio, si suggerisce con forza di adottare questa linea di comportamento - continuano dall'associazione -. L’attività di allenamento, sino al 3 aprile, è permessa a chi ha lo status di professionista, perché fa parte del proprio lavoro, e agli atleti di interesse olimpico. In tutti gli altri casi la Federazione invita a sospendere in questo periodo di allenamenti all’aperto. Chi può si alleni a casa con i rulli, in attesa di nuove disposizione e in attesa che la situazione si normalizzi".