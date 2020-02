"Nessun caso di coronavirus a Lerici, eseguite tutte le verifiche, non ci sono pericoli"

Golfo dei Poeti - “Non c’è nessun caso a Lerici. Ho comunicato ai miei concittadini alcune misure precauzionali da adottare, ma solo a fini preventivi". Lo ribadisce il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti in merito alla presenza di una persona originaria di Codogno, dove è presente un focolaio di coronavirus, che prosegue: "Il soggetto di Codogno si trovava nel nostro territorio in maniera del tutto ordinaria, quando sono scattate le misure preventive nel suo comune di residenza.

Questa persona, intercettata dalla Polizia Municipale, è stata affidata alle verifiche delle autorità sanitarie, le quali hanno accertato che non sussisteva nessuna condizione per ritenerla pericolosa. Non c’è stato quindi nessun isolamento, neanche volontario. Il soggetto è attualmente rientrato regolarmente a Codogno, come previsto”.