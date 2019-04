"Faremo nuove verifiche su quanto avvenuto a Pugliola"

Lo ha scritto il sindaco Paoletti sulla sua pagina social: "Non entro in valutazioni ma i cittadini devono capire".

Golfo dei Poeti - "È vero che certe tragedie sono inconcepibili". Si affida ai social il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti che fa il punto a seguito del tragico episodio avvenuto ieri pomeriggio nel parco giochi Domenico Medusei di Pugliola dove è morta una bambina di tre anni, Bianca Tonelli, e il nonno che è rimasto ferito al volto. Il cancello è sotto sequestro e le indagini da parte dei carabinieri proseguono. La ditta che ha eseguito i lavori di manutenzione è della zona di Carrara.



In un lungo scritto sulla piazza virtuale Facebook il primo cittadino scrive: "Senza voler entrare in valutazioni specifiche ma solo per portare a conoscenza dei concittadini alcuni dati oggettivi ritengo doveroso comunicare quanto segue".



"Nel settembre 2018 - scrive il primo cittadino - , in continuità con quanto accaduto negli altri parchi gioco, si è affidato a ditta specializzata la manutenzione del cancello di ingresso e dei giochi del Parco di Pugliola. Contestualmente si è provveduto al taglio di un albero di pino che per le sue dimensioni e condizioni costituiva elemento di pericolo da eliminare.

Il parco rientra nelle aree inserite nell’appalto dello spazzamento degli spazi pubblici e viene quindi ordinariamente pulito dall’operatore. Ulteriori risorse sono state inserite per l’anno 2019 a completamento degli interventi da realizzare per la sistemazione della pavimentazione".



"Resta da appurare ciò che ha provocato il drammatico evento di sabato nonostante gli interventi affidati nel mese di settembre - ha proseguito -. Sarà mia cura, inoltre, disporre ulteriori e nuove verifiche degli altri interventi realizzati dalla ditta in questione come ogni altro lavoro commissionato in tema di sicurezza degli impianti e strutture pubbliche ancorché dichiarato o ritenuto conforme dagli uffici comunali".