Ztl Lerici: niente paura, quel 'Varco attivo' è una prova tecnica

Golfo dei Poeti - Importante comunicazione del Comune di Lerici per quanto riguarda la 'temuta' Zona a traffico limitata. L'ente informa che, per prove tecniche di funzionalità, nei giorni mercoledì 12 giugno dalle ore 22 alle ore 24 e giovedì 13 giugno dalle ore 8 alle ore 10, comparirà sui pannelli installati agli ingressi dei varchi la dicitura "Varco Attivo". Trattandosi esclusivamente di prove tecniche, non saranno rilevate infrazioni in caso di accesso nei giorni suddetti.



La zona a traffico limitato prenderà il via quest'anno a partire da lunedì 17 giugno, invece che, come gli scorsi anni, a partire dal 15 giugno, al fine di accogliere la tappa nazionale di Superenduro di Mountain bike.