Vuoi fare presidente o scrutatore a Lerici? Iscriviti all'albo

Golfo dei Poeti - La consigliera Roberta Mauro, membro della commissione elettorale del Comune di Lerici, in occasione delle prossime elezioni regionali ed amministrative, invita la cittadinanza, che è interessata ad essere inserita nell’albo dei presidenti dei seggi elettorali, a presentare domanda compilando il modulo che è disponibile presso l’ufficio elettorale comunale, entro il 30/10/2019. Per ulteriori informazioni relativamente ai requisiti richiesti è possibile consultare l’avviso pubblicato, in data 1/10/2019, all’albo pretorio on line del Comune di Lerici. Si anticipa che a breve verrà pubblicato anche l’avviso per l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori, per il quale la domanda, previo possesso dei requisiti richiesti, potrà essere presentata sempre presso l’ufficio elettorale comunale, dall’1 novembre 2019 al 30 novembre 2019.