Volumi alti e lacrime, le scuole continuano ad animare Lerici

Golfo dei Poeti - Momenti non troppo sereni stamattina in Comune a Lerici, complice un acceso confronto tra il sindaco Leonardo Paoletti, quattro genitori di bambini frequentanti la 'Marta Augenti' e tre insegnanti che lavorano nella scuola d'infanzia la quale, com'è noto, resterà ai box per l'anno scolastico 2019/20 a causa di lavori di messa in sicurezza antisismica e non. Si trattava, in particolare, di un appuntamento privato chiesto da dei genitori per avere conferme sugli intendimenti di Palazzo civico, in particolare sul trasferimento dei bimbi della Augenti alla scuola Poggi (dove procedono i lavori di adeguamento pensati a tal scopo) e sulla provvisorietà di tale operazione.



Un vis-à-vis di venti minuti, tenutosi a porte chiuse nella sala adiacente l'ufficio del primo cittadino, che a metà strada ha visto i volumi alzarsi decisamente. Dalla serratura sono sgattaiolate accuse al sindaco – compresi un paio di indispettiti “Io l'ho anche votata” -, il quale dal canto suo ha detto agli interlocutori che dovrebbero invece essergli grati per l'impegno profuso nella messa in sicurezza dei plessi. Le insegnanti presenti hanno accusato il sindaco di avere un comportamento arrogante e sono uscite prima dall'incontro. Una di loro era in lacrime. Poco dopo l'appuntamento si è concluso, un rompete le righe consumatosi in un clima di freddezza. I genitori all'uscita hanno manifestato disappunto nei confronti di Paoletti (“Non ci ha dato modo di dire a”) parlando, all'ingresso del Comune, con la consigliera di maggioranza Claudia Gianstefani e in un secondo momento con l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo. Tra le perplessità espresse ai due amministratori, quelle su cronoprogramma e durata dei lavori (per la Augenti la stima è dieci mesi).



“Un appuntamento privato chiesto da alcuni genitori – commenta il sindaco a fine mattinata – al quale mi sono ritrovato anche degli insegnanti. Io parlo con la preside, non con le singole insegnanti, alle quali ho chiesto di uscire. Nel merito, mi sono state poste le solite domande: se è necessario fare i lavori, dove andranno i bambini, se la Poggi sarà pronta per l'inizio delle scuole, se la soluzione è provvisoria. E io ho dato le solite risposte già fornite nelle scorse settimane (ad esempio QUI). Mi è anche stato domandato perché non abbiamo iniziato prima i lavori visto che le scuole non risultavano in sicurezza: la risposta è che è dal 2015, cioè dal nostro insediamento, che stiamo dietro alle scuole, un percorso che finirà nel 2021 con la Cochrane, non si può fare tutto in un colpo. Io fossi nei genitori ringrazierei il sindaco. Stiamo dando risposte ampie senza lasciare niente indietro e per ai servizi scolastici destiniamo un milione e 600mila euro all'anno, al netto delle ingenti risorse investite nella sistemazione degli edifici”.