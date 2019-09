Volontari riposizionano una bacheca informativa in Palmaria

Golfo dei Poeti - Le loro sono attività di monitoraggio, manutenzione e cura del territorio sentieristico. Sono persone che in silenzio evidenziano la loro presenza, che fanno parte dell’associazione dell’alpinismo lento, la quale opera sull’isola Palmaria in collaborazione con l’Ente Parco Regionale ed il Comune di Porto Venere. In perfetta sintonia con le tante dichiarazioni di particolare amore per l’isola, queste persone del Mangia Trekking, si muovono e documentano il proprio lavoro, con il semplice scopo di richiamare l’attenzione verso il rispetto civico di quel meraviglioso patrimonio naturale. Quindi, guardando al presente, tralasciando ogni considerazione circa la notevole mole di rifiuti (in larga parte di plastica) abbandonati periodicamente lungo le vie isolane, e di cui spesso le stesse persone dell’associazione si fanno carico della raccolta, appare importante illustrare i lavori aggiuntivi, a cui costantemente essi si devono sottoporre. Ripristino segnali asportati, ripristino bacheche abbattute.

Così anche in questi giorni hanno provveduto prontamente a riposizionare tabelle indicatrici di sentiero asportate ed a rimettere in opera una bacheca illustrativa divelta e abbandonata nella vegetazione. Sono esempi che per l’associazione Mangia Trekking possono contribuire alla formazione ed all’attenzione verso il patrimonio pubblico.



All'iniziativa hanno partecipato: Pierangelo Cozzani, Paolo Silvestrini, Roberto Forfori, Giorgio Berettieri.