Volantini sui pini: "Saranno eliminati per far spazio a piazza senz'anima"

C'è chi a San Terenzo dice no a questa riqualificazione di Piazza Brusacà.

Golfo dei Poeti - Nuova battaglia per i pini per lo Spezzino. Questa volta siamo a San Terenzo, che stamani al risveglio ha trovato affisso a ogni pino di Piazza Brusacà, dalla Marina, un volantino in difesa delle piante, destinate a salutare con la riqualificazione della piazza della frazione lericina. "Nell'indifferenza generale - si legge nel volantino - viene eliminata la pineta della Marina che per decenni ha garantito a tutti noi (bambini, anziani residenti e non), sollievo e ristoro con la sua gradevole insostituibile ombra, unica nel paese dalla calura estiva di un borgo esposto a mezzogiorno. In nome di una fantomatica piazza anonima e senz'anima. Se non altro nessun inglese si perderà più nella pineta. I pini ringraziano tutti i cittadini che avendo usufruito della loro ombra in tutti questi anni all'improvviso li hanno dimenticati".