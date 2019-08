Vigilanza e 'sapienza' per la galleria pedonale di Lerici

Golfo dei Poeti - La riapertura della galleria pedonale – ex rifugio antiaereo - tra Via Cavour e Via Gerini, a Lerici, è una delle mostrine che spiccano sul petto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Paoletti. Un'opera giudicata positivamente in maniera pressoché unanime – al massimo c'è chi l'ha definita non prioritaria, e avrebbe preferito vedere le risorse usate altrimenti –, capace di portare un oggettivo beneficio alla comunità, agevolando tra l'altro le cose all'affollata fascia di popolazione anziana. Cruciale tuttavia, ai fini del corretto funzionamento del tunnel, la predisposizione di regole e controlli. Per questa ragione Palazzo civico, con apposita delibera, ha affidato il servizio di sorveglianza e apertura/chiusura cancelli, per il periodo agosto-dicembre 2019, all'Istituto La Lince. L'intento, si legge nell'atto, è “evitare atti vandalici e controllare eventuali persone sospette”.



La Lince – che per questi cinque mesi di lavoro percepirà 2mila euro – aprirà i cancelli della Galleria Padula (questo il nome – storico e attuale -, in attesa di eventuale intitolazione) alle 6.00 del mattino sia nei mesi estivi, sia nella stagione autunnale e invernale. Chiusura all'una di notte fino al termine della bella stagione, poi alle 21.00. Nello stesso 'pacchetto' rientra anche il Parco di Falconara: qui apertura e chiusura alle 5.45 e alle 22.00 d'estate, alle 8.00 e alle 17.00 quando serve il golfino. Non solo esigenze di sicurezza per la galleria pedonale, ma anche la voglia di renderla un luogo vivace. Tant'è che giovedì prossimo, 22 agosto, alle dieci di sera, sarà tempo di 'Sapientia on the road: il velato labirinto. Letture a cappello per amici e passanti'. Iniziativa a ingresso gratuito animata da Angelo Tonelli, reduce dalla buona riuscita della rassegna Mythoslogos, e dal flauto di Enrico Bardellini.