Via alla sostituzione dei lampioni sul lungomare dietro il Lido

Golfo dei Poeti - Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale, partirà domani, mercoledì 16 ottobre, la sostituzione dei lampioni che si trovano nel tratto di lungomare circostante lo stabilimento balneare Lido. I nuovi lampioni andranno così a uniformarsi a quelli installati nei mesi scorsi lungo la passeggiata che collega San Terenzo alla Venere Azzurra. I lavori avranno durata di circa 10 giorni, durante i quali sarà istituito su Via Biaggini un senso unico alternato.

Grazie ai nuovi impianti sarà possibile ottenere un risparmio energetico del 68% rispetto ai precedenti consumi: “Si tratta di uno dei più ampi progetti che questa Amministrazione sta portando a termine – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Tale progetto ci consente infatti di corrispondere un canone annuo pari a circa 275.000 euro, comprensivo di consumo energetico e adeguamento degli impianti. La stessa cifra che, negli anni passati, era investita solo per il consumo di energia. Un notevole passo avanti sia dal punto di vista impiantistico che ambientale: l'efficientamento ci consente infatti di ottenere un impatto inferiore sull'ambiente circostante, rispetto ai precedenti consumi, e l'adeguamento relativo alle norme in vigore sull'inquinamento luminoso”.

L'avanzamento dell'intervento, che comporterà la progressiva sostituzione di tutti i punti luce del territorio, è oggi oltre il 60%. La gestione degli impianti è stata affidata attraverso un bando Consip, per una durata contrattuale pari a 9 anni. La società di gestione, Citelum, sta investendo sul territorio circa 1.200.000 euro per il completo adeguamento dei 2200 punti luce presenti e dei relativi quadri elettrici.