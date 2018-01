Via Militare, partiti i lavori del primo lotto

Golfo dei Poeti - Hanno preso il via oggi, martedì 9 gennaio, i lavori, relativi al primo lotto, per la messa in sicurezza di Via Militare, a Lerici, nel tratto dove dal 2010 vige il senso unico alternato regolato da un semaforo.

Il progetto prevede la realizzazione di opere per la ricostruzione della carreggiata e per la corretta regimazione delle acque meteoriche, che verranno convogliate nel vicino canale. Il quadro economico dell’intervento ammonta a 205mila euro.

"I lavori avviati in queste ore fanno parte della pianificazione complessiva impostata dall’amministrazione Paoletti relativa alla messa in sicurezza della strada che unisce Pugliola a Pitelli, per la quale è stato approvato nel 2016 il progetto preliminare, suddiviso in lotti, che ha individuato interventi per oltre un milione di euro. Questo primo lotto, oltre alla messa in sicurezza della strada, concretizza anche ulteriori tasselli per quanto concerne le azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico delle quali il nostro territorio spesso necessita", commenta l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo.