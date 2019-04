Via Landi alla Serra chiusa per quattro ore il prossimo 2 maggio

Golfo dei Poeti - Si comunica che giovedì 2 maggio 2019, dalle 8.30 alle 12.30, sarà istituito il divieto di transito pedonale e carrabile in Località La Serra di Lerici, precisamente in via F.lli Landi tra il civico 1/a e il civico 5. Dalle 7 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nella medesima via, limitatamente alla porzione di stalli riservati ai residenti indicati da apposta segnaletica stradale e, nello stesso orario, in via Bacigalupi nell'area antistante la fermata di linea e la via Don Minzoni lato mare e lato monte.