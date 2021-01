Via Colonna, Cozzani: "Trovata soluzione per non alienarla"

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere e la proprietà della Locanda San Pietro hanno trovato una soluzione progettuale che non richiede l'acquisizione del tratto finale di Via Colonna. Lo spiega il sindaco Matteo Cazzani in una nota.



"La possibilità da parte del Comune di Porto Venere di inserire la porzione di terreno di Via Colonna fra i beni cedibili, previsti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del triennio 2021-2023, ha sollevato un acceso e delicato dibattito sia nelle sedi politiche sia tra le associazioni ma, soprattutto, tra i nostri concittadini.

Nei giorni successivi al Consiglio Comunale ci siamo incontrati con la proprietà della Locanda San Pietro - afferma il primo cittadino di Porto Venere - per valutare tutte le strade percorribili al fine di trovare una soluzione che non compromettesse il progetto di recupero dell’immobile e preservasse la proprietà pubblica del frastaglio di terreno oggetto della valorizzazione".



"Da sempre l’obiettivo della nostra amministrazione è quello di promuovere il bene del territorio e dei suoi abitanti. Grazie all' interlocuzione con la proprietà della Locanda, che è da sempre consapevole del valore affettivo e storico che ha quell’edificio per i portoveneresi e soprattutto in virtù del fatto che la filosofia con cui si sta affrontando il progetto della Locanda è quella di restituire a tutti gli abitanti di Porto Venere un bene che si considera profondamente collettivo e quindi fonte di armonia e non certo di conflitto, si è trovata una soluzione che fa vanir meno la necessità di alienare il terreno comunale.

Per la riuscita del progetto e per il rispetto dell’investimento che questo comporta, verranno valutate in futuro formule alternative di utilizzo degli spazi limitrofi all’immobile, senza pregiudicarne la titolarità pubblica", conclude Cozzani.