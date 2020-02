Verde pubblico, Porto Venere bene comune organizza un incontro pubblico sulle ripiantumazioni

Golfo dei Poeti - Il gruppo consiliare Porto Venere bene comune organizza domenica 23 febbraio alle 21 presso la nuova sala "Esperia" (Le Grazie - Via Libertà, 109) un incontro pubblico sul tema del verde pubblico.



"La situazione del verde pubblico sul territorio comunale - affermano dal gruppo consiliare - è al collasso: si registrano massicci abbattimenti di alberature (oltre 120 in massima parte pini e palme) a causa di incuria e mancati trattamenti ed evidente abbandono delle aree verdi. Di questo sfacelo si sono accorti anche molti cittadini che hanno formalizzato con una petizione una richiesta di partecipazione sulla programmazione degli interventi sul verde relativamente alla frazione delle Grazie alla quale non ci risulta pervenuta risposta da parte dell'amministrazione comunale, mentre pare in fase di avvio un progetto di ripiantumazione del quale non è ancora stata data notizia ai cittadini seppure lo stesso sia già stato inviato in Soprintendenza a Genova. Ci pare quindi doveroso organizzare come gruppo consigliare un incontro pubblico per dare informazione alla cittadinanza che potrà esprimersi in un dibattito in modo da poter formulare all'amministrazione comunale e alla Soprintendenza delle osservazioni su un tema importante e sicuramente trasversale alle varie posizioni politiche".