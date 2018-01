Venere azzurra, riprendono i lavori al Fosso della costa

Golfo dei Poeti - Domani, lunedì 15 gennaio, riprenderà il cantiere per il completamento dei lavori di adeguamento idraulico del Fosso della Costa alla Venere Azzurra.

Verranno ripristinate le aree interessate dall’intervento strutturale del canale e quelle per la sistemazione dei sottoservizi (condotte acqua, fognatura, gas, elettriche, età.) quindi sarà asfaltato il tratto di via Biaggini e la II^ traversa della stessa via.

Inoltre, nelle scorse settimane, il Comune ha concordato un ulteriore intervento, da parte di privati, grazie al quale sarà eseguita, senza oneri per il Comune, la nuova pavimentazione della piazza mantenendo anche alcune aree verdi che ridurranno l’attuale impatto. Nella stessa piazza verranno realizzate anche condotte e caditoie per la regimazione delle acque meteoriche, le infrastrutture necessarie alla installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica stessa piazza e in via Biaggini II^ traversa, la predisposizione di cavidotti per la eventuale futura installazione dei dispositivi per l’automazione del parcheggio.