Veleggiata dei... muscoli. A Fezzano si pensa in grande

L'appuntamento è per l'8 giugno. Alle attività parteciperanno anche i commercianti del borgo. La finalità è quella di rilanciare la località a livello turistico.

Golfo dei Poeti - La borgata marinara del Fezzano, Asd Acquaaria, il Comune di Porto Venere e gli esercizi commerciali locali, organizzano la "Veleggiata dei muscoli", uno speciale evento per sabato 8 giugno a Fezzano.

Una manifestazione velica non competitiva, aperta a tutti gli armatori, equipaggi ed a qualsiasi genere di imbarcazione a vela, alla quale seguirà una serie di eventi a terra coordinati tra tutte le realtà locali.

Obiettivo dell'iniziativa è creare, per la prima volta, un punto di incontro tra residenti ed operatori del settore turistico del borgo del Fezzano con il mondo della nautica da diporto turistica.



La logistica dell'evento, sia per quanto riguarda la parte prettamente velica che la parte a terra, avrà sede nel "cuore" del Borgo del Fezzano – la Pineta sul lungo mare.

L'intera comunità si è prodigata per la realizzazione di questa iniziativa, mettendosi a disposizione ed offrendo, in qualità di sponsor, tutti i premi che verranno distribuiti alle barche partecipanti tramite un sorteggio durante la cerimonia conclusiva della veleggiata.

Le aziende di mitilicoltura locali offriranno i loro prodotti che, grazie all'organizzazione cucine/ristoro della Borgata , potranno essere degustate dai partecipanti alla manifestazione.

Moltissime aziende locali anche dei paesi limitrofi si sono aggiunte alla lista degli sponsor.

La flotta di appassionati che navigherà tra il Golfo de La Spezia e l'Isola del Tino, si prevede forte di circa 50 barche (25 quelle già iscritte prima della pubblicazione ufficiale dell'evento!) , per un totale di circa 300/350 velisti ed armatori.

I marina, gli YC, i porti e le associazioni veliche del golfo stanno promuovendo la manifestazione presso i loro armatori e soci al fine di aumentare al massimo la visibilità dell'iniziativa e la partecipazione.

Si tratta di un 'iniziativa prima ed unica nel suo genere, dedicata agli appassionati ed amanti del mare e della gente che , su questo glofo, vive ed opera nel settore turistico commerciale.

Se riterrete l'iniziativa meritevole di interesse, saremo lieti di fornire tutti i necessari aggiornamenti e notizie in merito.