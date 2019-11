Vele e campane per l'isola del Tino, si va avanti

Golfo dei Poeti - Una grande vela sul campanile dell'Isola del Tino. Questa un'indiscrezione emersa dal progetto redatto da un professionista del Comune di Reggiolo che ha intenzione di fare un grande dono alla mitica e amatissima terra emersa dell'arcipelago spezzino.

A dare qualche informazione in più su quanto potrà avvenire è l'ammiraglio Lazio a margine della presentazione del patto rinnovato con il Cai per la manutenzione dell'isola (leggi qui).

"ll progettista - ha spiegato l'ammiraglio Lazio ai taccuini di Città della Spezia - ha pensato per il campanile di richiamare una vela con un numero di campane, in sede di assestamento perché devono essere ben calibrati per pesi e misure. Si tratterà di una struttura molto leggera che tenga non solo la campana che era presente in precedenza ma altre che il Comune di Reggiolo sembra intenzionato a voler regalare all'isola".



"Al momento il progetto non è ancora del tutto definito - ha concluso l'ammiraglio - e a suo tempo il desiderio degli amici di Reggiolo che il loro lavoro derivasse dal grande impegno che ebbero dopo il sisma. La struttura dovrà assicurare sicurezza e durata nel tempo, come realizzarla ci stanno pensando anche i nostri ingegneri. Mi piacerebbe vedere l'opera entro la fine del mio mandato che non so quando sarà. L'importante è che tutto proceda con buonsenso e con attenzione. Vedremo i risultati, i disegni ci sono già".