Vaccino, la 'macchina' lericina prevede fino a 160 somministrazioni al giorno

Golfo dei Poeti - Arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore la data certa dell'inizio delle vaccinazioni per gli ultra 80enni residenti nel comune di Lerici, in tutto un migliaio. Al momento l'amministrazione comunale, come spiegato dal sindaco Leonardo Paoletti stasera nel corso della seduta della commissione dedicata alla situazione Covid-19, ha evitato di dare alla popolazione date di inizio 'di massima' per evitare di creare confusione. In ogni caso, le somministrazioni dovrebbero partire il 3 marzo, ma, appunto, si attende la comunicazione ufficiale da parte di Asl5, attesa a stretto giro di posta. 814 anziani saranno vaccinati nella palestra Mantegazza, com'è noto debitamente allestita per questa finalità; 150, per la loro situazione di particolare fragilità o difficoltà motoria, saranno vaccinati a domicilio; infine, 50 hanno scelto di vaccinarsi nei poli provinciali di Sarzana e La Spezia. L'adesione alla campagna vaccinale da parte degli over 80 lericini è stata quasi totale, e anche in questi giorni sono arrivati moduli (“si è sempre in tempo per consegnarli”, ha sottolineato il sindaco). La previsione è vaccinare tra i 140 e i 160 anziani al giorno, chiudendo la pratica in cinque o sei giorni. La pratica, preme ricordarlo, della prima dose: successivamente ci sarà il richiamo.

Il presidio della Mantegazza sarà attivo dalle 8.30 alle 20. Ci saranno i medici, i volontari che hanno aderito alla chiamata del comune (medici, infermieri, biologi ecc.), la Pubblica assistenza, la Municipale, i Carabinieri in congedo: tutti impegnati, ciascuno secondo la sua competenza, per far funzionare al meglio la macchina vaccinale. Non appena sarà cosa certa la data di inizio vaccinazioni, il Comune di Lerici comincerà a contattare telefonicamente i vari destinatari per dare loro le coordinate esatte della somministrazione e fornire tutte le informazioni del caso. Ci sarà anche una 'panchina', verosimilmente di una decina di nominativi, in modo da poter colmare eventuali defezioni di giornata.