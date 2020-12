Vaccini, Lerici pronta con due tensostrutture

Golfo dei Poeti - La prima fase della vaccinazione anti Covid-19 in Liguria, che dovrebbe iniziare a metà gennaio, riguarderà poco meno di 70mila soggetti (personale sanitario, ospiti Rsa, operatori a stretto contatto con pazienti Covid). Poi, questo al momento l'orientamento, dal secondo trimestre scatterà la vaccinazione per tutta la popolazione. Non sarà scontato che questa fase possa restare interamente a carico dei presidi ospedalieri, come per la tranche di gennaio/febbraio, né di pochi punti di riferimento centralizzati; al contrario, è probabile serva una mobilitazione della sanità territoriale. Lerici, nel caso, ci sarà: come spiegato stamani in conferenza stampa dal sindaco Paoletti, l'ente comunale è pronto ad allestire un paio di tensostrutture, indicativamente una a Lerici e una a San Terenzo, per dare il suo contributo alle punturine anti coronavirus.