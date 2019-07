Va in scena la cultura classica, sette sere di silenzio per i bar

Golfo dei Poeti - Stop agli eventi musicali nei pubblici esercizi del territorio lericino per sette serate a cavallo tra luglio e agosto, complici gli eventi della rassegna Mythoslogos, dedicata alla cultura e alla sapienza classiche, in programma al Parco Shelley di San Terenzo. Il sindaco Leonardo Paoletti, “considerati e valutati gli interessi dei residenti, degli imprenditori che operano sul territorio comunale, dei turisti e dei visitatori in genere”, ha deciso di intervenire con apposita ordinanza che ricorda come tra i compiti di una amministrazione comunale ci sia quello di “evitare che i piccoli intrattenimenti musicali (questa la tipologia di evento interdetta) interferiscano con altre iniziative o manifestazioni organizzate nel territorio”.



Il divieto sarà in vigore dalle 21.00 alle 23.00 delle serate di lunedì 15 luglio, lunedì 22 luglio, giovedì 25 luglio, venerdì 2 agosto, sabato 3 agosto, lunedì 5 agosto e venerdì 9 agosto. Il provvedimento è relativo agli eventi che si terranno al Parco Shelley – il primo che sarà 'tutelato' dall'ordinanza è l'Ecuba di Euripide diretta da Angelo Tonelli, grande animatore della rassegna, e Susanna Salvi – dove fin qui si sono tenuti già alcuni appuntamenti di Mhytoslogos, che ha preso il via lo scorso 21 giugno, tra cui l'ouverture ufficiale della rassegna culturale che quest'anno punta a superare le 10mila presenze.