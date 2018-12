Unitre, una nuova settimana di appuntamenti

Golfo dei Poeti - Ecco il programma dell'Unitre per la settimana 18/22 dicembre.



Martedi 18 ore 16,00 (aula Unitre Prof.ssa MICHELA CECCON" Ungaretti e la sua poetica "



Martedi 18 ore 17,00 ( aula aquilone blu) Prof.ssa CINZIA FORMA " Impariamo il GRECO ANTICO"

Il corso è aperto agli studenti dei Licei e della classe terza della scuola secondaria di primo grado, è gratuito ed è realizzato in accordo con l"Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lerici;



Mercoledi 19 alle ore 16,00 (aula Unitre ).

Percorso articolato di Medicina e Prevenzione

Conferenza della Dott.ssa ALESSANDRA DI SIBIO " L'Universo delle diete : come difendersi dal labirinto di false credenze"



Giovedi 20 ore 17,00 nella Chiesa di San Francesci di Lerici

INAUGURAZIONE DELL' ANNO ACCADEMICO 2018-2019 E CELEBRAZIONE DEL 25*ANNIVERSARIO DELL'UNITRE.

Concerto del LICEO MUSICALE "CARDARELLI"della Spezia"In dulci jubilo

A seguire rinfresco nell'oratorio



Venerdi 21bore 16,30 (aula Unitre)

AUGURI DI NATALE



Corso di LINGUA SPAGNOLA condotto dalla Prof.ssa YOLANDA GARCIA

Lunedi ore 11,00-12,30 (aula Unitre);



Corso di LINGUA INGLESE condotto dalla Prof.ssa DIANA CAVANNA

Corso base: venerdi ore 14,30-16,00 (aula aquilone blu);

Corso base avanzato: lunedi ore 9,30-11,00

Corso intermedio: lunedi ore 14,15-15,45 ( aula Unitre);

Corso intermedio avanzato: sabato ore 11,00-12,30 ( aula Unitre);

Corso avanzato: venerdi ore 17,00-18,30 ( aula aquilone blu ).



Per frequentare le lezioni , occorre essere iscritti all'Unitre.



La SEGRETERIA è aperta il martedi, il mercoledi e il venerdi dalle ore 15,30 fino al termine delle lezioni.



Per informazioni rivolgersi n* 3479416025