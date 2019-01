Una scalinata lericina per Odile Botti Poggi, 'madre coraggio' di Sapri

Accolta la richiesta della Società marittima di mutuo soccorso.

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha deliberato di intitolare la scalinata che collega Via Gerini e Via della Repubblica, attualmente 'anonima', alla memoria della lericina Odile Botti Poggi, nata a Parigi nel 1812 e morta a Lerici nel 1896. Aveva formalmente richiesto l'intitolazione la locale Società marittima di mutuo soccorso. Una richiesta che Palazzo civico, come si legge in delibera, “ha ritenuto opportuno accogliere […] alla luce della apprezzabile figura” della marchesa, “indiscussa figura del Risorgimento ricordata per le sue gesta come personaggio centrale della Spedizione di Sapri, alla quale parteciparono a numerosi lericini (otto su ventidue, in gran parte soci fondatori della Marittima, ndr)”. Madre di Gaetano Poggi, capitano marittimo, tra i partecipanti lericini di Sapri, la marchesa Botti Poggi si adoperò tramite le sue conoscenze a Genova e Roma per la liberazione dei superstiti della spedizione rinchiusi nelle gallerie borboniche.