Una mano alla Pubblica Assistenza di Lerici

Golfo dei Poeti - Sabato 13 e domenica 14 riprenderanno gli stand informativi, di raccolta fondi e iscrizioni della Pubblica Assistenza di Lerici sul territorio. Dalle 9.30 alle 12.30 saranno sabato in Piazza Garibaldi a Lerici e domenica in Piazza della Libertà a San Terenzo. Sarà possibile iscriversi, rinnovare la quota associativa, avere informazioni sull’Associazione, acquistare piccola oggettistica e libri, tra cui il “Quaderno del territorio N°17” di Enrico Calzolari e “Eccomi qua! In...corona...ta?” di Anna Pia Rarità, il cui ricavato andrà all’associazione. Proprio in questo periodo la Pubblica Assistenza di Lerici ha avviato la campagna associativa 2020. I soci della PA Lerici sono attualmente circa 1.600 e nell’ultimo anno ne sono arrivati 237 nuovi. Ma la popolazione lericina è di circa 10.000 e garantire l’esistenza futura della PA è interesse di tutti.



Il sogno è quindi quello di diventare sempre più numerosi ed il piccolo contributo associativo di ognuno è importante per dare continuità nel tempo all’impegno della Pubblica Assistenza. La quota associativa minima annuale è infatti solo di 10 € (meno di un caffè al mese) ma è un aiuto enorme per l’Associazione. Nel corso di questi mesi di emergenza Covid-19 molte persone hanno espresso il loro affetto ed aiutato economicamente la PA Lerici, apprezzando il grosso impegno dell’Associazione e dei suoi volontari. Grazie a questi contributi la Pubblica Assistenza di Lerici è riuscita ad attivare e mantenere numerosi servizi importantissimi per la popolazione ed il territorio. Il servizio di soccorso sanitario è stato potenziato fino ad avere costantemente due equipaggi in servizio più uno dedicato esclusivamente ai casi Covid-19 anche in ambito provinciale. La squadra di Protezione Civile si è attivata per diffondere le informazioni alla popolazione, sanificare strade e luoghi pubblici ed essere una risorsa di pronto intervento al servizio del territorio. I volontari sono stati impegnati in servizi aggiuntivi come la consegna a domicilio di spesa e medicinali e la raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose tramite la Caritas e le parrocchie (raccolti 1.500 Kg di generi alimentari e di prima necessità).



L’impegno della Pubblica Assistenza continuerà come sempre e così si spera anche l’affetto dei cittadini. Molti chiedevano già in fase di emergenza di passare in sede per rinnovare la loro quota associativa o fare nuove iscrizioni o donazioni, ma ciò non è stato possibile per ragioni di sicurezza. Per questo la Pubblica Assistenza di Lerici ha pensato oggi di agevolare i suoi sostenitori riattivando gli stand sul territorio che, con il massimo rispetto delle precauzioni di igiene e distanziamento, consentiranno a tutti di avere un contatto più comodo e diretto con l’Associazione.