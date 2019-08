Una lotteria di beneficenza in ricordo di Bianca, la bimba scomparsa a Pugliola

Golfo dei Poeti - E' stata lanciata una lotteria di beneficenza per Bianca, la bimba recentemente scomparsa nella tragedia di Pugliola. Il 15 settembre ci sarà in grande evento a lei dedicato e verranno estratti i vincitori. Il costo del biglietto è 2,50 euro.



I premi:

1) servizio fotografico in esterna donato da 5th Avenue Photographer

2) parure di morellato donato dà gioielleria nuove gioie

3) libreria frontale montessoriana donata da nonno lindo

4) lampada Cuboluce donata da Mes electric

5) orologio unisex Margi donato da il Melograno argenteria

6) buono seduta osteopatica pediatrica donato da Martina Notaristefano

7) buono consulenza individuale babywearning donato da Fabiola Bonatti

8) buono seduta di linfodrenaggio manuale vodder donato da Dott. Benedetta Savocchi

9) cena per due presso la pizzeria Arcolana donata da pizzeria Arcolana

10) 2 lezioni di canto donate da Laura Ceretti

11) 2 lezioni di strumento presso la scuola Musicalamente La Spezia

12) gioco da tavolo Las Pezia donato da Spezzino Vero

13) buono acquisto del valore di 30€ spendibile presso Allori giochi La Spezia

14) kit detersione alle rose donato da farmacia dell’arsenale

15) pashmina bimba in cotone donata da Agata b.

16) pashmina bimbo in cotone donata da Agata b.

17) buono per manicure presso il centro estetico “ oltre le mani “

18) buono acquisto del valore di 30€ spendibile presso il negozio LOL Sarzana

19) buono acquisto del valore di 30€ spendibile presso il negozio LOL Sarzana

20) marsupio per le bambole donato da nonno lindo

21) cesto con prodotti tipici a base di miele donato da Neo Aristeo

22) buono acquisto del valore di 20€ spendibile presso il negozio Alexary La Spezia

23) buono acquisto del valore di 20€ spendibile presso il negozio Alexary La Spezia

24) cesto frutta e verdura donato da azienda agricola il germoglio

25) messa in piega presso Iust parrucchieri offerta da Andrea Calani

26) bambola artigianale donata da “ le bambole di Marta”

27) buono acquisto del valore di 15€ spendibile presso Allori Giochi

28) buono acquisto del valore di 15€ spendibile presso Alexary La Spezia

29) buono acquisto del valore di 15€ spendibile presso Alexary La Spezia

30) prodotti detersione hipp donati dalla farmacia dell’arsenale

31) gioco da tavolo donato da wonderland La Spezia

32) gioco da tavolo donato da wonderland La Spezia

33) gioco da tavolo donato da wonderland La Spezia

34) seduta yoga antigravity donata da Equilibrium centro yoga pilates antigravity

35) fascia per capelli artigianale donata da “le pierine”

36) fascia per capelli artigianale donata da “ le pierine”

37) colazione per due persone presso il bar dolceamaro donata da Dolceamar



Per i biglietti ci si può rivolgere a Laura Ceretti